В Обнинске задержали группу сутенёров

Полиция Обнинска возбудила уголовное дело статье «Организация занятия проституцией». Его фигурантами является группа лиц – точное число её участников в интересах следствия пока не озвучивается, – которая была задержана сотрудники уголовного розыска наукограда при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии.

- Установлено, что данная деятельность осуществлялась в период с мая по июнь текущего года, - сообщает пресс-служба областного УМВД во вторник, 4 июля. – Задержанные предложили двум девушкам за определённое вознаграждение заниматься проституцией под их покровительством.

Девушки согласились, после чего их поселили в одной из квартир наукограда. Сутенёры составили для своих «подопечных» целую схему оказания интимных услуг клиентам: был утверждён график работы, установлены соответствующие тарифы. «Шефы» также организовывали доставку девушек к заказчикам.

Информацию об оказании жителям наукограда интимных услуг сутенёры разместили в социальных сетях и на одном из популярных сайтов региона. Помимо этого, они распространяли свои визитки через водителей служб такси и администраторов бань и саун Обнинска.

- Данная противоправная деятельность была раскрыта оперативным путем, - сообщает полиция. – Сразу же по нескольким адресам проживания девушек сотрудники полиции провели обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, подтверждающие организацию занятия проституцией.

Следствие по данному уголовному делу продолжается. Его фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.