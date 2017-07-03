Под Малоярославцем на даче открыли казино

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.

Полицейские обнаружили подпольное казино на одном из участков садового товарищества.

- В жилом доме на садовом участке было изъято 23 игровых автомата, которые в ходе экспертизы признаны игровым оборудованием, - сообщает в понедельник, 3 июля, прокуратура Калужской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит организаторам подпольного казино, - до четырех лет лишения свободы.