Под Малоярославцем на даче открыли казино

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.
Полицейские обнаружили подпольное казино на одном из участков садового товарищества.
- В жилом доме на садовом участке было изъято 23 игровых автомата, которые в ходе экспертизы признаны игровым оборудованием, - сообщает в понедельник, 3 июля, прокуратура Калужской области.
Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое грозит организаторам подпольного казино, - до четырех лет лишения свободы.
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