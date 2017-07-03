Женщину утопили в канаве возле калужской трассы

На минувшей неделе в Жуковском районе у трассы А130 Москва-Рославль в районе деревни Дроздово нашли тело женщины. Оно находилось в водоотводной канаве.
В понедельник, 3 июля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого. Это местный житель 42 лет.
- По нашей версии, в ночь на 9 июня подозреваемый и его 39-летняя знакомая находились на обочине дороги, где между ними произошел конфликт, - рассказали нам в СК. - Женщина взяла без спроса бутылку спиртного у друга подозреваемого. В ходе конфликта подозреваемый ударил знакомую бутылкой по голове, а женщина в ответ на это начала угрожать, что «посадит» его. Разозлившись, подозреваемый толкнул потерпевшую в водоотводную канаву и утопил в воде.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование сейчас продолжается.
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