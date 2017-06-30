Отмечая увольнение, парень ограбил магазин

19-летнего жителя Боровского района подозревают в грабеже.
- Молодой человек в день своего увольнения из магазина, получив на руки трудовую книжку,
прошел в торговый зал супермаркета.На глазах у своих бывших коллег он взял со стеллажа бутылку коньяка и скрылся, не оплатив товар, - сообщает в пятницу, 30 июня, пресс-служба ОМВД по Обнинску.
В течение суток его задержали. Бутылку стоимостью 2700 рублей он вернул.
|
Прохожий пытался угнать «Газель» 29.06.2017 14:48
Директор попался на взятке в 2000 долларов 29.06.2017 12:35
Калужанин оскорблял ветеранов и оправдывал фашизм 28.06.2017 16:01
В Калуге директор автосалона украл миллион рублей 28.06.2017 11:45
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: