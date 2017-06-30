Отмечая увольнение, парень ограбил магазин

19-летнего жителя Боровского района подозревают в грабеже.

- Молодой человек в день своего увольнения из магазина, получив на руки трудовую книжку,

прошел в торговый зал супермаркета.На глазах у своих бывших коллег он взял со стеллажа бутылку коньяка и скрылся, не оплатив товар, - сообщает в пятницу, 30 июня, пресс-служба ОМВД по Обнинску.

В течение суток его задержали. Бутылку стоимостью 2700 рублей он вернул.