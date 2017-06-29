Директор попался на взятке в 2000 долларов

В Калуге в ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего москвича. Его обвиняют в даче взятки полицейскому.

Обвиняемый работает гендиректором одной из компаний. В апреле его собирались оштрафовать по административной статье «Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация».

- Не желая быть привлеченным к ответственности, житель Москвы передал полицейскому 2000 долларов за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении, - рассказали в четверг, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.