Глас народа
Четверг, 29 июня
66.32 / 68.87
$ 58.23 / 60.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Директор попался на взятке в 2000 долларов

29.06.2017 12:35 0 253 Дмитрий Ивьев
Директор попался на взятке в 2000 долларов

В Калуге в ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего москвича. Его обвиняют в даче взятки полицейскому.

Обвиняемый работает гендиректором одной из компаний. В апреле его собирались оштрафовать по административной статье «Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация».

- Не желая быть привлеченным к ответственности, житель Москвы передал полицейскому 2000 долларов за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении, - рассказали в четверг, 29 июня, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Прохожий пытался угнать «Газель» 29.06.2017 14:48

Калужанин оскорблял ветеранов и оправдывал фашизм 28.06.2017 16:01

В Калуге директор автосалона украл миллион рублей 28.06.2017 11:45

За маты мужчина отработает 200 часов 28.06.2017 10:40

Бедный грабитель убежал с водкой и вермутом 28.06.2017 09:42

27.06.2017 19:05 2515 13
27.06.2017 12:46 1306 3
26.06.2017 23:41 1118 12
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

пт 30 июня, 10:30
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр

Концерты

чт 29 июня, 19:00
Концерт "Музыка души"
Филармония
сб 01 июля, 19:00
Концерт Сюзанны Бериван
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга

Кино

Холодное танго
Тачки 3
Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Новости компаний

Новые возможности в компании «Армтек»

Атрибуты успеха для форекс-трейдера

Праздник талантов «Эликора»

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш Вчера 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24

Человеческое - Летняя память

drughunter 23 июн 2017 21:16