18-летний угонщик уснул, пытаясь завести авто

18-летнего молодого человека обвиняют в попытке угона автомобиля в Ермолино.
- Вечером он взломал дверной замок и проник в салон ВАЗ 2107, - сообщила во вторник, 27 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Вынув из приборной панели провода, он попытался завести двигатель, но уснул.
Как позже выяснилось, неудачливый угонщик был пьян. Утром в машине его обнаружил автовладелец и позвонил в полицию. Пока стражи порядка ехали, 18-летний юноша вступил в словесную перепалку с владельцем машины, а потом покинул авто.
- Но спустя несколько минут молодой человек вернулся, сказав, что забыл телефон. Он снова забрался в «семёрку». Во время поиска телефона он обнаружил в салоне бутылку водки и, спрятав ее в карман куртки, попытался убежать. В этот момент его задержали сотрудники полиции.
У подозреваемого уже есть судимость.
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