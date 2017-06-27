Пьяного посетителя бесплатно не выпускали из бара

По подозрению в грабеже задержаны 20-летний и 23-летний молодые люди. Полицейские застали их на месте преступления в одном из баров Балабаново.
- Примерно в 7 утра в бар вошли двое мужчин, - сообщает во вторник, 27 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Увидев, что один из посетителей сильно пьян, они решили поживиться. Стали силой удерживать мужчину в баре, пригрозив, что отпустят его при условии, что он им заплатит 20 000 рублей. Другой посетитель стал невольным свидетелем данной ситуации, решил заступиться за незнакомца и отдал требуемые деньги.
В то же время в полицию сообщили о преступлении. Подозреваемые задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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