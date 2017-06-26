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На калужском заводе погиб 16-летний подросток

26.06.2017 11:56 1 6559 Елена Французова
На калужском заводе погиб 16-летний подросток

В субботу, 24 июня, в Калуге на улице Грабцевское шоссе погиб 16-летний подросток.

- По предварительным данным, молодой человек, являясь подсобным рабочим, помогал своему родственнику в проведении работ по утеплению фасада здания одного из заводов Калуги, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Подросток самовольно залез на фасадный подъемник, наступил на прикрепленную к нему платформу, в результате  упал с высоты 5 этажа.

Следователи сейчас проводят проверку.


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Тэги: криминал

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