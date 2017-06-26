На калужском заводе погиб 16-летний подросток

В субботу, 24 июня, в Калуге на улице Грабцевское шоссе погиб 16-летний подросток.
- По предварительным данным, молодой человек, являясь подсобным рабочим, помогал своему родственнику в проведении работ по утеплению фасада здания одного из заводов Калуги, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Подросток самовольно залез на фасадный подъемник, наступил на прикрепленную к нему платформу, в результате упал с высоты 5 этажа.
Следователи сейчас проводят проверку.
|
Сотрудница банка обокрала клиента 26.06.2017 13:41
Старики-разбойники: в Калуге одна бабушка украла продукты у другой 26.06.2017 11:32
В Калуге судят бандитов, вынесших сейф с 3 миллионами 26.06.2017 11:25
Член избиркома дважды попался с наркотиками 23.06.2017 16:00
Калужского дальнобойщика убили возле кафе 23.06.2017 09:17
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: