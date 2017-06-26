На калужском заводе погиб 16-летний подросток

В субботу, 24 июня, в Калуге на улице Грабцевское шоссе погиб 16-летний подросток.

- По предварительным данным, молодой человек, являясь подсобным рабочим, помогал своему родственнику в проведении работ по утеплению фасада здания одного из заводов Калуги, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Подросток самовольно залез на фасадный подъемник, наступил на прикрепленную к нему платформу, в результате упал с высоты 5 этажа.

Следователи сейчас проводят проверку.