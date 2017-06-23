Член избиркома дважды попался с наркотиками

Стали известны подробности громкого дела, когда 40-летний член избиркома с правом решающего голоса попался с 2 граммами героина в электричке Москва - Калуга-1.
Как оказалось, до этого мужчина уже совершал аналогичное преступление.
- Тогда ему назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщил нам в пятницу, 23 июня, старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЁВ.
Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд. Кроме того, следователи требуют лишить члена избиркома полномочий.
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