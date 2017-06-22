У пенсионерки утащили 9 килограммов мяса

В одном из сёл Жиздринского района на днях вор в забрался в дом пенсионерки.
- Преступник проник в частный дом через форточку и похитил из холодильника 9 килограммов мяса, - рассказали в четверг, 22 июня, в УМВД по Калужской области.
Вскоре подозреваемого удалось найти. Сейчас расследование продолжается.
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