Пассажиры напали на таксиста

Двоих ранее судимых жителей Обнинска подозревают в разбойном нападении на таксиста.

Водитель вёз мужчин из Обнинска в Белоусово.

- При подъезде к месту назначения пассажиры напали на водителя, нанесли ему ножевое ранение, похитили видеорегистратор и 4000 рублей, после чего скрылись, - сообщает в четверг, 22 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.