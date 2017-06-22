Пассажиры напали на таксиста

Двоих ранее судимых жителей Обнинска подозревают в разбойном нападении на таксиста.
Водитель вёз мужчин из Обнинска в Белоусово.
- При подъезде к месту назначения пассажиры напали на водителя, нанесли ему ножевое ранение, похитили видеорегистратор и 4000 рублей, после чего скрылись, - сообщает в четверг, 22 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
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