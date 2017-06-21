Банду наркоторговцев поймали в Калуге

В Калуге на днях завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении торговцев наркотиками.
- Группа лиц осуществляла на территории города распространение наркотических средств «соли» и «спайса» посредством их реализации через тайники-закладки, - подчеркнули в среду, 21 июня, в УМВД по Калужской области.
По версии следствия, 37-летний гражданин одной из соседних стран расфасовывал наркотики и прятал их в тайники в центре Калуги. После этого он сообщал о местах закладки своим сообщникам, а те искали покупателей.
Всего было изъято 800 граммов «соли» и «спайса».
Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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