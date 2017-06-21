Женщину судят за получение двойного пособия

В ближайшее время в Калуге суд рассмотрит уголовное дело 41-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.
- Женщина была официально трудоустроена и получала пособие по уходу за ребенком до полутора лет за счет отчислений работодателя в фонд социального страхования, - рассказали в среду, 21 июня, в областной прокуратуре. - Несмотря на это она обратилась в отдел социальной защиты с заявлением на получение пособия по уходу за ребенком, сообщив, что является безработной.
Полтора года обвиняемая получала сразу два пособия. Ущерб бюджета оценили в 90 тысяч рублей.
Максимальное наказание, которое предусмотрено данной уголовной статьёй, - 4 месяца ареста.
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