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Женщину судят за получение двойного пособия

21.06.2017 12:42 4 551 Дмитрий Ивьев
Женщину судят за получение двойного пособия

В ближайшее время в Калуге суд рассмотрит уголовное дело 41-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.

- Женщина была официально трудоустроена и получала пособие по уходу за ребенком до полутора лет за счет отчислений работодателя в фонд социального страхования, - рассказали в среду, 21 июня, в областной прокуратуре. - Несмотря на это она обратилась в отдел социальной защиты с заявлением на получение пособия по уходу за ребенком, сообщив, что является безработной.

Полтора года обвиняемая получала сразу два пособия. Ущерб бюджета оценили в 90 тысяч рублей.

Максимальное наказание, которое предусмотрено данной уголовной статьёй, - 4 месяца ареста.


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Тэги: криминал дети

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