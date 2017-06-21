Калужанка расплатилась за суши дублями

Дело о мошенничестве при покупке суши расследует полиция. Подозреваемой по нему проходит 29-летняя калужанка.
- Она заказала по телефону доставку суши на дом, - рассказали в среду, 21 июня, в УМВД по Калуге. - По версии полицейских, при получении заказа подозреваемая расплатилась за доставленный товар сувенирной купюрой «5000 дублей банка приколов». При этом она получила от работника службы доставки сдачу в размере 3800 рублей.
Мошеннице грозит до двух лет колонии. Расследование сейчас продолжается.
|
Женщину судят за получение двойного пособия 21.06.2017 12:42
Лжечиновник обманул калужанина на 40 тысяч рублей 20.06.2017 16:31
Толкнувшей пристава женщине грозит 5 лет колонии 20.06.2017 16:23
В поезде «Москва - Калуга-1» поймали наркомана 20.06.2017 15:30
В Калуге бармен с бомжом обокрали магазин 19.06.2017 15:20
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: