Калужанка расплатилась за суши дублями

Дело о мошенничестве при покупке суши расследует полиция. Подозреваемой по нему проходит 29-летняя калужанка.

- Она заказала по телефону доставку суши на дом, - рассказали в среду, 21 июня, в УМВД по Калуге. - По версии полицейских, при получении заказа подозреваемая расплатилась за доставленный товар сувенирной купюрой «5000 дублей банка приколов». При этом она получила от работника службы доставки сдачу в размере 3800 рублей.

Мошеннице грозит до двух лет колонии. Расследование сейчас продолжается.