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Лжечиновник обманул калужанина на 40 тысяч рублей

20.06.2017 16:31 1 338 Дмитрий Ивьев
Лжечиновник обманул калужанина на 40 тысяч рублей

В Подмосковье на днях задержали 39-летнего иностранца, которого подозревают в мошенничестве.

- По версии следствия, гражданин одной из соседних стран позвонил на телефон жителю Калуги, представившись сотрудником одно из министерств, и сообщил, что ранее приобретенные гражданином лекарства являются поддельными, – рассказали во вторник, 20 июня, в УМВД по Калужской области. - В связи с этим потерпевшему якобы была положена денежная компенсация. А для того, чтобы получить компенсацию в несколько сотен тысяч, лжесотрудник предложил 79-летнему пенсионеру перевести на указанный банковский счёт 40 000 рублей, в качества налога и комиссии.

Пенсионер перевел деньги, однако никакой компенсации он так и не получил.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.


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Тэги: криминал

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