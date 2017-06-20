В поезде «Москва - Калуга-1» поймали наркомана

В электричке «Москва – Калуга-1» транспортные полицейские на днях задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в хранении и употреблении наркотиков.

- В ходе проведения личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято, согласно проведенного исследования, синтетическое наркотическое средство общей массой 1,69 гр., - рассказали во вторник, 20 июня, в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.