В Калуге бармен с бомжом обокрали магазин

Двоих калужан подозревают в краже. Один из них является 20-летним барменом, другой – его соседом.

Мужчины вынесли из магазина бутылки со спиртным и банки с кофе. Вскоре их задержала полиция.

Выясняя обстоятельства произошедшего, стражи порядка установили, что 20-летний бармен дважды за сутки обокрал один и тот же магазин. Правда, в первом случае его подельником был бомж.

Около часа ночи молодой человек и бомж, повредив входную дверь, проникли в магазин.

- Оттуда они похитили вино-водочную продукцию. Часть спиртного успешно реализовали в соседних торговых палатках, - сообщает 19 июня пресс-служба УМВД по Калуге.

Спустя несколько часов, изрядно выпив со своим знакомым, молодой человек снова решил «пойти на дело» в тот же магазин, но уже со своим соседом.