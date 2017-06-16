Смертельный поединок в кафе: борец забил родственника

В одной из квартир Калуги задержан 35-летний мужчина. Его подозревают в том, что он нанёс своему родственнику смертельные телесные повреждения, сообщает в пятницу, 16 июня, калужское региональное управлении Следственного комитета.
По версии следствия, в мае 48-летний погибший и его 35-летний родственник работали в кафе у своего дяди в деревне Тарусского района. Один из них был барменом, другой – посудомойщиком. 5 мая был день рождения дяди. Мужчины, изрядно выпив, поругались.
- В ходе словесного конфликта подозреваемый, обладающий навыками спортивной борьбы, неоднократно применил к 48-летнему родственнику специальные приемы - подсечки, броски, в результате которых потерпевший падал, ударяясь о пол. А наутро скончался, - рассказали в СК.
35-летний предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.
В настоящее время он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
|
Братья-близнецы обокрали дома на 5 миллионов 16.06.2017 15:45
Молодая мама попалась на мошенничестве 16.06.2017 12:57
У женщины в Калуге нашли крупную партию наркотиков 15.06.2017 16:39
Ночные вылазки: дети обчищают квартиры и магазины 15.06.2017 15:43
Юноша в краденых кроссовках вернулся в магазин за новыми 15.06.2017 14:41
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: