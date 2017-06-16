Смертельный поединок в кафе: борец забил родственника

В одной из квартир Калуги задержан 35-летний мужчина. Его подозревают в том, что он нанёс своему родственнику смертельные телесные повреждения, сообщает в пятницу, 16 июня, калужское региональное управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в мае 48-летний погибший и его 35-летний родственник работали в кафе у своего дяди в деревне Тарусского района. Один из них был барменом, другой – посудомойщиком. 5 мая был день рождения дяди. Мужчины, изрядно выпив, поругались.

- В ходе словесного конфликта подозреваемый, обладающий навыками спортивной борьбы, неоднократно применил к 48-летнему родственнику специальные приемы - подсечки, броски, в результате которых потерпевший падал, ударяясь о пол. А наутро скончался, - рассказали в СК.

35-летний предполагаемый виновник скрылся с места происшествия.

В настоящее время он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.