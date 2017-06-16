Молодая мама попалась на мошенничестве

Жительницу Козельского района подозревают в незаконном получении пособия на ребёнка. Об этом случае в пятницу, 16 июня, рассказали в калужской полиции.
- Женщина узнала от своей знакомой, что можно получать денежные пособия по уходу за ребёнком до 3 лет в двойном объёме, проживая в «чернобыльской зоне», и решила этим воспользоваться, - пояснили в областном УМВД. - Молодая мама зарегистрировалась с ребенком у своей родственницы в одном из населенных пунктов Ульяновского района, попадающего в соответствующую категорию. Несколько месяцев женщина проживала по новому адресу и получала детские пособия. Однако вскоре она переехала обратно в Козельск, но сниматься с регистрационного учета не стала.
Всего за этот период подозреваемая получила около 114 000 рублей. При этом, подчёркивают в полиции, она понимала, что её действия незаконны.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй «Мошенничество при получении выплат», - арест на 4 месяца.
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