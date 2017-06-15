У женщины в Калуге нашли крупную партию наркотиков

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 56-летней женщины из Таджикистана. В минувшую субботу, 10 июня, у неё нашли 200 грамм героина.
Уголовное дело возбуждено по статье «приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Расследованием занимается полиция.
Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.
|
Ночные вылазки: дети обчищают квартиры и магазины 15.06.2017 15:43
Юноша в краденых кроссовках вернулся в магазин за новыми 15.06.2017 14:41
У дачницы украли колокол и двухметровый крест 15.06.2017 11:39
Мужчина избил 16-летнего подростка на детской площадке 15.06.2017 09:26
Женщину до смерти избили на остановке на глазах у мужа и сына 14.06.2017 16:47
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: