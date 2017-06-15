У женщины в Калуге нашли крупную партию наркотиков

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 56-летней женщины из Таджикистана. В минувшую субботу, 10 июня, у неё нашли 200 грамм героина.

Уголовное дело возбуждено по статье «приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Расследованием занимается полиция.

Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.