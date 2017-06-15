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Ночные вылазки: дети обчищают квартиры и магазины

15.06.2017 15:43 3 2395 Елена Французова
Ночные вылазки: дети обчищают квартиры и магазины

В Калуге и области подростки в последнее время чаще стали совершать правонарушения. Об этом в четверг, 15 июня, рассказали в УМВД по Калужской области.

Сотрудники полиции подчёркивают, что родители должны контролировать своих детей.  

- Если сказать о преступлениях, которые совершают несовершеннолетние непосредственно в летний период, то в прошлом году было 21 , - рассказала начальник отделения ПДН регионального управления МВД Людмила СИМКИНА.

А за 2 недели июня в Калужской области подростки в возрасте от 14 до 18 лет совершили 9 преступлений. Причём большинство из них в ночное время.

- Это кражи из магазинов, кражи велосипедов и кражи из квартир сотовых телефонов, - пояснила Симкина. - Наша задача – не допустить такие преступления.

Одна из мер профилактики – комендантский час. А это значит, что дети до 18 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Летом он действует с 23:00 до 6:00.

- 18 лет ребёнку наступает с нуля часов следующих суток после дня рождения. Об этом многие родители забывают, - подчеркивает Симкина. – Это касается и выпускных вечеров, которые нам предстоит пережить. Когда родители полагают, что дети уже взрослые.

Так, в этом году было 33 случая нахождения детей в ночное время без родителей. В результате проверок 10 родителей поставлены на учёт.

Всего же на учёте состоят более 1000 мам и пап.

- Среди них есть те, которые применяли недопустимые методы воспитания своих детей, - подчёркивают стражи порядка.


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Тэги: криминал людмила симкина

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