Юноша в краденых кроссовках вернулся в магазин за новыми

На днях в Обнинске 20-летний юноша попался на краже кроссовок из магазина.

Причём он пришёл совершать преступление в других кроссовках, которые в январе украл в этом же магазине.

Ущерб магазин оценил в 8000 рублей.

- Подозреваемый сознался, что воспользовался отсутствием продавцов на рабочем месте, - рассказали в четверг, 15 июня, в УМВД по Калужской области. - Он переобулся в новую обувь и вышел из торгового зала.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.