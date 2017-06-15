Юноша в краденых кроссовках вернулся в магазин за новыми

На днях в Обнинске 20-летний юноша попался на краже кроссовок из магазина.
Причём он пришёл совершать преступление в других кроссовках, которые в январе украл в этом же магазине.
Ущерб магазин оценил в 8000 рублей.
- Подозреваемый сознался, что воспользовался отсутствием продавцов на рабочем месте, - рассказали в четверг, 15 июня, в УМВД по Калужской области. - Он переобулся в новую обувь и вышел из торгового зала.
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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