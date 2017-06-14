Женщину до смерти избили на остановке на глазах у мужа и сына

26-летнего жителя Людиново подозревают в том, что он избил на остановке 46-летнюю женщину. В результате она скончалась.
- 9 июня в органы Следственного комитета поступило сообщение о том, что при судебно-медицинском исследовании тела местной жительницы установлены тяжкие телесные повреждения, которые явились причиной ее смерти, - сообщает в среду, 13 июня, калужское региональное управление Следственного комитета.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Вскоре выяснилось, что травму женщина получила ещё 15 мая.
- 46-летняя погибшая вместе с мужем и 20-летним сыном находилась на автобусной остановке, где также были два других местных жителя, - рассказали в СК.
Мужчины припомнили другу друг старые обиды. Словесная перепалка переросла в драку. Во время разборок женщина назвала одного из мужчин лопоухим. В ответ тот ударил её по лицу. А затем ещё раз ударил уже лежащую на тротуаре.
В результате женщина потеряла сознание и в себя больше не приходила.
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