Женщину до смерти избили на остановке на глазах у мужа и сына

26-летнего жителя Людиново подозревают в том, что он избил на остановке 46-летнюю женщину. В результате она скончалась.

- 9 июня в органы Следственного комитета поступило сообщение о том, что при судебно-медицинском исследовании тела местной жительницы установлены тяжкие телесные повреждения, которые явились причиной ее смерти, - сообщает в среду, 13 июня, калужское региональное управление Следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вскоре выяснилось, что травму женщина получила ещё 15 мая.

- 46-летняя погибшая вместе с мужем и 20-летним сыном находилась на автобусной остановке, где также были два других местных жителя, - рассказали в СК.

Мужчины припомнили другу друг старые обиды. Словесная перепалка переросла в драку. Во время разборок женщина назвала одного из мужчин лопоухим. В ответ тот ударил её по лицу. А затем ещё раз ударил уже лежащую на тротуаре.

В результате женщина потеряла сознание и в себя больше не приходила.