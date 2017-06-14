Депутат попалась на присвоении коммунальных платежей

В Ерденево депутата сельской думы, работавшую начальницей одного из почтовых отделений, подозревают в присвоении денег.

По версии следствия, в течение трёх месяцев 33-летняя женщина оставляла себе средства, которыми клиенты почты оплачивали коммуналку, рассказали нам в среду, 14 июня, в региональном управлении СК.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемой грозит до шести лет колонии.