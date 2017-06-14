Депутат попалась на присвоении коммунальных платежей

В Ерденево депутата сельской думы, работавшую начальницей одного из почтовых отделений, подозревают в присвоении денег.
По версии следствия, в течение трёх месяцев 33-летняя женщина оставляла себе средства, которыми клиенты почты оплачивали коммуналку, рассказали нам в среду, 14 июня, в региональном управлении СК.
Расследование сейчас продолжается. Подозреваемой грозит до шести лет колонии.
|
Депутат незаконно продал грузовик 13.06.2017 14:35
8 велосипедов украли за выходные 13.06.2017 12:07
В двух кафе на водохранилище незаконно торговали алкоголем 09.06.2017 15:46
21-летний калужский парфюмер попался на мошенничестве 09.06.2017 15:07
Женщина зарезала бывшего мужа 09.06.2017 14:51
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: