8 велосипедов украли за выходные

За три выходных дня, с 10 по 12 июня, в Калужской области из подъездов домов украли восемь велосипедов.

- В Калуге кражи совершены на улицах Вишневского, Николо-Козинской и Курчатова, в поселке Воротынск – на улице 70 лет Победы, в Малоярославце – на улице Кутузова, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.

Общая сумма ущерба составила более 110 000 рублей. Виновников сейчас ищут.