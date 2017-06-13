8 велосипедов украли за выходные

За три выходных дня, с 10 по 12 июня, в Калужской области из подъездов домов украли восемь велосипедов.
- В Калуге кражи совершены на улицах Вишневского, Николо-Козинской и Курчатова, в поселке Воротынск – на улице 70 лет Победы, в Малоярославце – на улице Кутузова, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.
Общая сумма ущерба составила более 110 000 рублей. Виновников сейчас ищут.
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