21-летний калужский парфюмер попался на мошенничестве

Прокуратура Калуги в четверг, 8 июня, направила в суд уголовное дело 21-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве.

- Обвиняемый зарегистрировал сайт, оформил его каталогами парфюмерной продукции с содержанием условий купли-продажи, после чего стал рекламировать свой ресурс в социальных сетях, - рассказали в прокуратуре.

Чтобы не оставлять следов, молодой человек попросил двух незнакомых ему людей за плату оформить на себя банковскую карту, а также сим-карту. Те согласились.

- Информацию о контактном телефонном номере приобретенной таким образом сим-карты обвиняемый указал на созданном им сайте, - подчёркивают в прокуратуре. - Спустя некоторое время жительница Челябинской области, которой понравилась размещенная на сайте парфюмерная продукция, сделала заявку на ее приобретение. Не подозревая, что информация на сайте является ложной, она перевела на указанный обвиняемым банковский счет 8781 рубль.

Когда заказ вовремя не поступил, женщина зашла в интернет и обнаружила, что сайта с каталогом больше нет, а телефон, указанный лжепродавцом, отключен.

За мошенничество калужанину грозит до двух лет лишения свободы.