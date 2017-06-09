Глас народа
Пятница, 09 июня
62.68 / 65.02
$ 55.79 / 58.04
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

21-летний калужский парфюмер попался на мошенничестве

09.06.2017 15:07 0 809 Дмитрий Ивьев
21-летний калужский парфюмер попался на мошенничестве

Прокуратура Калуги в четверг, 8 июня, направила в суд уголовное дело 21-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве.

- Обвиняемый зарегистрировал сайт, оформил его каталогами парфюмерной продукции с содержанием условий купли-продажи, после чего стал рекламировать свой ресурс в социальных сетях, - рассказали в прокуратуре.

Чтобы не оставлять следов, молодой человек попросил двух незнакомых ему людей за плату оформить на себя банковскую карту, а также сим-карту. Те согласились.

- Информацию о контактном телефонном номере приобретенной таким образом сим-карты обвиняемый указал на созданном им сайте, - подчёркивают в прокуратуре. - Спустя некоторое время жительница Челябинской области, которой понравилась размещенная на сайте парфюмерная продукция, сделала заявку на ее приобретение. Не подозревая, что информация на сайте является ложной, она перевела на указанный обвиняемым банковский счет 8781 рубль.

Когда заказ вовремя не поступил, женщина зашла в интернет и обнаружила, что сайта с каталогом больше нет, а телефон, указанный  лжепродавцом, отключен.

За мошенничество калужанину грозит до двух лет лишения свободы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

В двух кафе на водохранилище незаконно торговали алкоголем 09.06.2017 15:46

Женщина зарезала бывшего мужа 09.06.2017 14:51

Стрельба в общежитии – пострадали двое 09.06.2017 11:55

Забившая до смерти приёмную дочь женщина обжаловала приговор в Верховном суде 09.06.2017 10:49

Уголовник из-за бутылки расправился с любовницей 08.06.2017 14:29

09.06.2017 16:34 330 21
08.06.2017 09:31 1952 19
08.06.2017 09:01 1508 24
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 20 июня, 19:00
Концерт группы Jazzatov band
Дом музыки
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 10 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 10 июня, 13:00
Детский праздник "День России"
Панорама, ТЦ
сб 10 июня, 14:00
Мастер-классы для детей
Дом мастеров
сб 10 июня, 14:00
Мастер-класс "Капкейки"
АртНуво, Художественная студия

Концерты

пт 09 июня, 21:00
Концерт StandUpShow
Паб Овертайм
сб 10 июня, 18:00
Отчётный концерт студии "Тодес"
Филармония
сб 10 июня, 18:00
Концерт "Латино"
Гостиные ряды
пн 12 июня, 19:34
Вечерний концерт/мастер-класс гитариста Вадима Симонова
Небо, антикафе

Кино

Чудо-женщина
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46