Стрельба в общежитии – пострадали двое

В Товарково разборки закончились стрельбой, сообщает в пятницу, 9 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. Два человека пострадали, трое - задержаны.

- По предварительной версии, один из задержанных нашёл своим знакомым подработку. По договорённости, те должны были за это отдать ему часть зарплаты, - рассказали нам в полиции.

Когда с мужчинами полностью рассчитались за работу, они не смогли договориться с задержанным, сколько ему положено за помощь в трудоустройстве.

После этого мужчина вместе с двумя приятелями явился в общежитие и стал требовать деньги. При этом он угрожал пневматическим пистолетом. В результате ссоры незваный гость выстрелил шесть раз и скрылся.

Вскоре троих задержали, двое из них судимы. Расследование сейчас продолжается.