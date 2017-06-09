Забившая до смерти приёмную дочь женщина обжаловала приговор в Верховном суде

Как мы рассказывали, в апреле этого года Калужский областной суд вынес приговор 28-летней жительнице Людиново Надежде Цуриковой, забившей до смерти 4-летнюю приёмную дочь. Женщина признана виновной в убийстве, совершённом с особой жестокостью, и приговорена к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Цурикова признала вину только в нанесении побоев. Адвокат настаивала на том, чтобы действия её подзащитной были квалифицированы не как убийство, а по части 4 статьи 111: «Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть», – с назначением минимально возможного наказания. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными.

Осуждённая с решением Калужского областного суда не согласилась и обжаловала его в Верховном Суде РФ. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила приговор без изменения.

Кроме того, сейчас в Калужском областном суде решается вопрос о лишении Надежды Цуриковой родительских прав на младшего сына, родившегося у неё в СИЗО в конце 2016 года. Родительских прав на старших детей Цурикова и её супруг лишились в декабре 2016-го.

Напомним: 4-летняя Анжелика Симакова скончалась в сентябре 2016 года. Смерть девочки наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождающейся множеством иных ран, ушибов и кровоизлияний. Следователи насчитали на теле ребёнка около 70 следов от ударов. Часть из них была нанесена деревянной шваброй.

После смерти Анжелики Цурикова вместе с мужем вывезла тело ребёнка в лес, где они закопали его. Затем супруги отправились в полицию и сообщили, что их приёмная дочь ушла из дома и пропала. Однако следователи сразу обнаружили нестыковки в показаниях Цуриковых и довольно быстро добились от них правды.