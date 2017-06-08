Уголовник из-за бутылки расправился с любовницей

На днях вынесен приговор 50-летнему жителю Сухиничей, который до смерти забил свою 38-летнюю гражданскую жену.

Она стала с ним жить сразу после того, как мужчина освободился из мест лишения свободы, где он сидел за убийство.

- Спустя два месяца сожитель стал злоупотреблять спиртным и, используя малозначительные поводы - например, случаи, когда она не приготовила еду - регулярно избивал женщину, - сообщает в четверг, 8 июня, калужское региональное управление Следственного комитета.

28 июня прошлого года мужчина вновь избил женщину. В итоге она скончалась.

- В ходе расследования мужчина вину не признал, пояснив, что поругался с сожительницей из-за того, что она спрятала спиртное, а затем якобы слышал, как женщина сама упала с кровати, - добавляют в СК. - Однако согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, на теле погибшей было обнаружены повреждения не менее чем от 50-кратного травмирующего воздействия. Получение их при падении исключается.

Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.