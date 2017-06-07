Мужчина ушёл за добавкой и обокрал свою подругу

В минувшую субботу, 3 июня, в Кирове Калужской области у женщины из квартиры украли золотую цепочку с кулоном и 800 рублей. Подозреваемым по делу проходит её сожитель - 38-летний мужчина.

В этот день пара пошла в гости к матери женщины в соседний дом. Выходя из дома, она обнаружила, что замок входной двери сломался. Хозяйка вернулась в квартиру, перепрятала золотое украшение и деньги в надежное, по её мнению, место и ушла, оставив дверь незапертой.

- Спустя некоторое время спиртное в гостях закончилось, и потерпевшая попросила сожителя сходить в магазин за добавкой, - рассказали в среду, 7 июня, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - По нашей версии, он направился не в магазин, а в квартиру сожительницы, где без разрешения хозяйки взял золотую цепочку с кулоном и 800 рублей. На эти деньги мужчина приобрел спиртное и закуску. Празднование было продолжено.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до шести лет лишения свободы.