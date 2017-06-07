В Калуге ищут педофила, напавшего на первоклассницу

Калужские следователи объявили о розыске мужчины, которого подозревают в нападении на маленькую девочку. Преступление произошло 13 апреля в подъезде одного из домов на улице Фридриха Энгельса.
- Неизвестный мужчина схватил первоклассницу и удерживал ее, - рассказали нам в среду, 7 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребенок заплакал, после чего нападавший отпустил девочку и скрылся.
Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».
- До настоящего времени установить личность нападавшего по горячим следам не удалось, - отмечают в СК. - Однако предполагаемый преступник попал в поле зрения камер наружного видеонаблюдения.
Приметы преступника:
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- Посмотрите внимательно видеозапись, на которой изображен предполагаемый преступник, - просят следователи. - Если вы узнали данного человека, просьба обратиться в Управление уголовного розыска УМВД по Калужской области по телефонам 502-875, 502-736 или 02 либо в ближайший отдел полиции. Гарантируется анонимность. В распоряжении следствия имеются достаточные улики, позволяющие бесспорно изобличить конкретного человека. Не исключено, что это не первый случай противоправной деятельности разыскиваемого мужчины.
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