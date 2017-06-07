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В Калуге ищут педофила, напавшего на первоклассницу

07.06.2017 12:20 10 1432 Дмитрий Ивьев

Калужские следователи объявили о розыске мужчины, которого подозревают в нападении на маленькую девочку. Преступление произошло 13 апреля в подъезде одного из домов на улице Фридриха Энгельса.

- Неизвестный мужчина схватил первоклассницу и удерживал ее, - рассказали нам в среду, 7 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ребенок заплакал, после чего нападавший отпустил девочку и скрылся.

Уголовное дело было возбуждено по статье «покушение на действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

- До настоящего времени установить личность нападавшего по горячим следам не удалось, - отмечают в СК. - Однако предполагаемый преступник попал в поле зрения камер наружного видеонаблюдения.

Приметы преступника:

  • рост 170-180 см,
  • плотного телосложения,
  • был одет в темную куртку с капюшоном,
  • темные брюки (джинсы),
  • лицо покрывала медицинская маска.

- Посмотрите внимательно видеозапись, на которой изображен предполагаемый преступник, - просят следователи. - Если вы узнали данного человека, просьба обратиться в Управление уголовного розыска УМВД по Калужской области по телефонам 502-875, 502-736 или 02 либо в ближайший отдел полиции. Гарантируется анонимность. В распоряжении следствия имеются достаточные улики, позволяющие бесспорно изобличить конкретного человека. Не исключено, что это не первый случай противоправной деятельности разыскиваемого мужчины.


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Тэги: криминал дети

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