Угонщик не смог доехать из Обнинска в Малоярославец

Вечером в понедельник, 5 июня, у жителя Обнинска угнали автомобиль «Шевроле». Легковушка стояла на парковке недалеко от дома владельца.

В преступление подозревается знакомый хозяина авто. Вместе они выпивали, и злоумышленник незаметно стащил ключи. Но доехать далеко от не сумел.

- По пути в Малоярославец злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, - рассказали нам в областном УМВД. – Водитель был пьян.

Угонщик признался в преступлении. По уголовной статье ему грозит до 5 лет колонии.