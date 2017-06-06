Угонщик не смог доехать из Обнинска в Малоярославец

Вечером в понедельник, 5 июня, у жителя Обнинска угнали автомобиль «Шевроле». Легковушка стояла на парковке недалеко от дома владельца.
В преступление подозревается знакомый хозяина авто. Вместе они выпивали, и злоумышленник незаметно стащил ключи. Но доехать далеко от не сумел.
- По пути в Малоярославец злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД, - рассказали нам в областном УМВД. – Водитель был пьян.
Угонщик признался в преступлении. По уголовной статье ему грозит до 5 лет колонии.
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