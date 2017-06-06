Спасительница яблок попалась на взятке

46-летняя жительница Людиново подозревается в покушение на дачу взятки.
По версии следствия, в субботу, 3 июня, она попыталась дать 30 тысяч рублей оперуполномоченному отделения ОБЭП местной полиции.
- Подозреваемая, представляя интересы иногороднего предпринимателя, пыталась таким образом решить вопрос о прекращении полицейским проверки по факту перевозки яблок без сопроводительных документов и добиться возвращения товара, - сообщает 6 июня калужское региональное управление Следственного комитета.
В фуре, которую задержали сотрудники правоохранительных органов, находилось 20 тонн яблок, отметили в УМВД по Калужской области.
Сейчас проводится расследование.
Фото: УМВД по Калужской области.
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