Спасительница яблок попалась на взятке

46-летняя жительница Людиново подозревается в покушение на дачу взятки.

По версии следствия, в субботу, 3 июня, она попыталась дать 30 тысяч рублей оперуполномоченному отделения ОБЭП местной полиции.

- Подозреваемая, представляя интересы иногороднего предпринимателя, пыталась таким образом решить вопрос о прекращении полицейским проверки по факту перевозки яблок без сопроводительных документов и добиться возвращения товара, - сообщает 6 июня калужское региональное управление Следственного комитета.

В фуре, которую задержали сотрудники правоохранительных органов, находилось 20 тонн яблок, отметили в УМВД по Калужской области.

Сейчас проводится расследование.

Фото: УМВД по Калужской области.