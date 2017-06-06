В доме городского головы зарезали калужанина

В воскресенье, 4 июня, в одной из квартир дома № 3 по улице Подвойского (здесь когда-то жил калужский городской голова Иван Ципулин. – Прим. автора) обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области.
По предварительным данным, двое мужчин и женщина распивали в доме спиртное. Между мужчинами на почве ревности произошёл конфликт. Подозреваемый уже задержан.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследованием занимается региональное управление Следственного комитета.
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