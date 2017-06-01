Чиновник через дворника украл из бюджета 2 миллиона

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Жуковского района и его соучастницы – главного бухгалтера одного из муниципальных унитарных предприятий.
По версии следствия, в 2014-2015 годах они присвоили более 2 миллионов 100 тысяч рублей.
- Обвиняемые зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя местного дворника, а затем заключили с этим «предпринимателем» договор подряда на оказание услуг по уборке придомовой территории и мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных в Белоусово, - рассказали нам в четверг, 1 июня, в региональном управлении Следственного комитета.
В течение года на расчетный счет ИП перечислили 3,5 миллиона рублей. И только часть из них шла на оплату труда работников, которые на самом деле занимались уборкой.
Расследование сейчас продолжается. Максимальное наказание по статье «Присвоение, совершенное группой лиц, в особо крупном размере» - 10 лет лишения свободы.
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