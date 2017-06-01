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18-летний калужанин позвал парня на свидание и ограбил его

01.06.2017 14:28 13 3448 Дмитрий Ивьев
18-летний калужанин позвал парня на свидание и ограбил его

В Калуге 18-летнего местного жителя подозревают в грабеже. В четверг, 1 июня, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

- Ранее судимый молодой человек от имени своей знакомой через интернет пригласил на свидание 22-летнего студента, с которым девушка переписывалась на сайте знакомств, - рассказали нам в УМВД. - Встретившись с соперником на безлюдной улице города, злоумышленник ударил его и открыто похитил у потерпевшего 1000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Вскоре грабителя нашли. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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