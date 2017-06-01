Глас народа
Четверг, 01 июня
62.60 / 64.98
$ 55.67 / 57.96
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
  • АФИША
  • ОТДОХНИ!
  • НОВОСТИ
      16-летняя девушка пропала в Калуге
  • ПРОЕКТЫ
      Главная > Новости > Криминал

      Обнинец превратил квартиру в нарколабораторию

      01.06.2017 12:39 4 236 Дмитрий Ивьев
      Обнинец превратил квартиру в нарколабораторию

      В Обнинске полицейские задержали 31-летнего мужчину, который превратил свою квартиру в обычной многоэтажке в нарколабораторию.

      - Кустарным способом изготовлялось психотропное вещество – амфетамин, - рассказали в четверг, 1 июня, в УМВД по Калужской области. - Получаемое в домашних условиях вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

      В ходе обыска изъято множество колб, мензурок и приспособлений, используемых в производстве наркотика. Реагенты и химикаты подозреваемый покупал на территории Московской области.

      Жителю наукограда грозит до 12 лет лишения свободы.


      Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

      Система Orphus .


      Тэги: криминал

      Еще новости из рубрики «Криминал»

      Инспектор ДПС за взятку закрыл глаза на аварию с тремя машинами 01.06.2017 12:04

      Пенсионер попался на экстремистской литературе 31.05.2017 14:45

      Кассир с подругой воровали продукты из магазина 31.05.2017 14:41

      Калужанин убил отца и пытался сжечь тело 31.05.2017 12:54

      В калужском СИЗО мужчину утопили в тазу 31.05.2017 09:06

      31.05.2017 20:49 604 5
      31.05.2017 13:42 762 12
      31.05.2017 07:45 688 5
      Все народные новости →

      Комментарии читателей: 4 шт.

      загрузка комментариев

      Самая полная афиша Калуги

      Это нельзя пропустить

      сб 03 июня, 11:00
      Фестиваль "Лето в городе"
      Гостиные ряды
      ср 07 июня, 20:00
      Концерт "Руки вверх!"
      Ледовый дворец "Космос"
      сб 01 июля, 10:00
      Фестиваль "Стояние на реке Угре"
      п. Полотняный Завод, музей
      сб 11 ноября, 19:00
      Концерт оркестра Гленна Миллера
      Филармония

      Для детей

      чт 01 июня, 17:00
      Программа "Весёлые приключения с клоунессой"
      Дело в Соусе, кафе
      сб 03 июня, 10:00
      Соревнование Jokers Junior Bike Battle
      Калуга
      сб 03 июня, 12:00
      Праздник "В гостях у сказки"
      Алекспарк, Парк развлечений

      Концерты

      чт 01 июня, 18:00
      концерт "Должны смеяться дети"
      Филармония
      пт 02 июня, 18:00
      Концерт "Поколение NEXT"
      Гостиные ряды
      пн 05 июня, 11:00
      Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
      Дом музыки
      вт 06 июня, 19:00
      Концерт фольклорных ансамблей
      Дом музыки

      Кино

      Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
      Спасатели Малибу
      Подводная эра
      СПАРК. Герой Вселенной
      Блоги компаний

      Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

      Вчера 09:08
      Новости компаний

      Нюансы торговли в Рождественский период

      Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

      Филиал «Калугаэнерго» 30 мая устранил все последствия шторма

      В Калужской области назвали лучших работодателей 2016 года

      Новости Обнинска
      Блоги

      ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

      nafig 15 мая 2017 21:02

      ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

      nafig 29 апр 2017 15:46

      megathrone's блог - Мифы об СССР

      megathrone 21 апр 2017 19:56

      Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

      Viktorch1311 13 апр 2017 21:10