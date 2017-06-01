Обнинец превратил квартиру в нарколабораторию

В Обнинске полицейские задержали 31-летнего мужчину, который превратил свою квартиру в обычной многоэтажке в нарколабораторию.

- Кустарным способом изготовлялось психотропное вещество – амфетамин, - рассказали в четверг, 1 июня, в УМВД по Калужской области. - Получаемое в домашних условиях вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

В ходе обыска изъято множество колб, мензурок и приспособлений, используемых в производстве наркотика. Реагенты и химикаты подозреваемый покупал на территории Московской области.

Жителю наукограда грозит до 12 лет лишения свободы.