Кассир с подругой воровали продукты из магазина

В Калуге двух 26-летних женщин подозревают в краже продуктов из магазина. Ущерб торговая точка оценила в 12 723 рубля.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, обе подозреваемые работали в этом магазине.

- Одна из женщин, старший кассир, при взвешивании товара для своей знакомой указывала вес меньше фактического, - отмечают в полиции. - Кроме того, часть товара женщина не сканировала либо осуществляла возврат товара таким образом, что деньги возвращались, а товар нет.

Похищенные продукты дома женщины делили поровну.

По статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 5 лет лишения свободы.