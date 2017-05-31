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Кассир с подругой воровали продукты из магазина

31.05.2017 14:41 8 2086 Дмитрий Ивьев
Кассир с подругой воровали продукты из магазина

В Калуге двух 26-летних женщин подозревают в краже продуктов из магазина. Ущерб торговая точка оценила в 12 723 рубля.

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, обе подозреваемые работали в этом магазине.

- Одна из женщин, старший кассир, при взвешивании товара для своей знакомой указывала вес меньше фактического, - отмечают в полиции. - Кроме того, часть товара женщина не сканировала либо осуществляла возврат товара таким образом, что деньги возвращались, а товар нет.

Похищенные продукты дома женщины делили поровну.

По статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 5 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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