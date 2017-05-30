18-летняя девушка не смогла взять кредит и придумала историю с грабежом

Районный суд на днях признал 18-летнюю жительницу Калуги виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении преступления.

- Девушка решила приобрести в кредит мобильный телефон, однако у неё был испорчен паспорт, - рассказали нам во вторник, 30 мая, в калужской прокуратуре. - Тогда она позвонила в дежурную часть УМВД и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении. Девушка рассказала, что на улице Ароматной неизвестный ей мужчина открыто похитил её сумочку с находившимися в ней денежными средствами, документами, в том числе паспортом, и другими материальными ценностями.

В отделе полиции она написала заявление о совершении в отношении нее преступления. Но расследование показало, что никакого грабежа на самом деле не было.

Теперь девушка в течение шести месяцев должна будет отдавать в бюджет 15% от своего дохода.