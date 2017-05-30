Ценитель эстрады устроил кровавые разборки в Калуге

Калужская полиция завела уголовное дело на 35-летнего жителя посёлка Куровской.

- Поздним вечером он пришёл в гости к своему знакомому, занимающемуся резьбой по дереву, - рассказали нам во вторник, 30 мая, в пресс-службе городского УМВД. - Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Причиной конфликта стал нелестный комментарий хозяина квартиры в адрес одного из певцов эстрады, выступление которого транслировалось в телевизионной передаче.

Во время ссоры гость схватил с рабочего стола отвертку и нанес удар в шею знакомому. Тот в тяжелом состоянии попал в больницу.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.