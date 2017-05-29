Калужский полицейский попался на разглашении гостайны

Областной суд в Калуге на днях вынес приговор 34-летнему мужчине, ранее работавшему оперуполномоченным в полицейском Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Его признали виновным в разглашении гостайны, рассказали нам в региональном УФСБ.
- Своими действиями указанный сотрудник сорвал комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, возможно причастных к противоправной деятельности коррупционной направленности, - пояснили в ведомстве. - В результате предполагаемые злоумышленники не были привлечены к уголовной ответственности.
Осужденный уволен из полиции. Его осудили на 1,5 года условно с лишением права работать в правоохранительных органах в течение трёх лет.
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