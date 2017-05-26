Калужанин обвиняет врачей в гибели своего неродившегося ребёнка

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. По мнению заявителя, жителя областного центра, неправильно оказанная его супруге медицинская помощь повлекла прерывание беременности. Трагедия произошла ещё в 2012 году.

- По версии следствия, в одну из больниц Калуги поступила беременная женщина с жалобами, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в пятницу, 26 мая. – После трёхдневного лечения врач отменил сохраняющую терапию и начал родостимуляцию. На четвёртые сутки у женщины произошёл выкидыш.

Эксперты страховой компании, разбираясь в ситуации, пришли к выводу, что к ухудшению состояния больной привело ненадлежащее выполнение необходимых пациентке лечебных мероприятий. В частности, не были использованы необходимые методы диагностики, назначены недопустимые для таких случаев препараты, не проведено адекватное лечение.

- Как полагает следствие, ошибки врачей могут состоять в прямой причинно-следственной связи с прерыванием беременности у пациентки, - сообщает Следственный комитет. – В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые следственные и экспертные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В Калужской области это второе уголовное дело, которое возбуждено по статье 238 УК РФ: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда». Фигурантом первого стала 70-летний врач-педиатр из Жуковского района, по вине которой, как считает следствие, у себя дома скончалась 4-месячная девочка.