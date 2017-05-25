Скупщик попался на взятке

В Калуге 46-летнего мужчину подозревают в даче взятки сотруднику полиции.
- По версии следствия, 23 мая подозреваемый передал сотруднику отделения ОЭБиПК УМВД России по Калуге взятку в размере 15 тысяч рублей за прекращение проверки по факту скупки подозреваемым цветного металла и аккумуляторов в гаражном боксе без наличия соответствующей лицензии, - рассказали нам в четверг, 25 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - При передачи денежных средств мужчина был задержан с поличным.
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