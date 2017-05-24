Похитительницу ребёнка ждёт принудительное лечение

Прокуратура Калуги на днях направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летней женщины. В сентябре прошлого года она украла младенца.
Напомним, 19-летняя мать отдала подержать свою дочку знакомой, а сама отправилась по магазинам. Когда вернулась, женщины и след простыл. В тот же день ребёнок был обнаружен в квартире похитительницы.
- Незадолго до этого женщина родила мёртвого ребёнка, - рассказывали нам ранее в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужу же сказала, что малыш родился недоношенным, поэтому какое-то время проведёт в больнице.
По мнению следователей и прокуратуры, похитительницу необходимо направить на принудительное лечение.
- Злоумышленница не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие имеющегося у нее хронического психического расстройства в форме шизотипического расстройства, - подчеркнули в прокуратуре.
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