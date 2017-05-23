В Калуге 46-летней сутенёрше вынесли приговор

На днях вынесен приговор 46-летней калужанке, которую признали виновной в организации занятия проституцией и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего.

Девушек сутенёрша находила через объявления в Интернете, предлагая высокооплачиваемую работу в Калуге. Во время личной встречи она склоняла девушек к занятию проституцией. А затем получала и распределяла заказы от клиентов, организовывала доставку девушек.

- Она контролировала время нахождения девушек с клиентами, получала часть денег, которые давали девушкам за оказание услуг интимного характера в зависимости от почасовой продолжительности и вида оказанных услуг, - сообщает во вторник, 23 мая, прокуратура Калужской области.

В суде калужанка полностью признала свою вину. Её приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.