Главная > Новости > Криминал

Глава администрации незаконно подарил зятю земельный участок

18.05.2017 16:00 3 1019 Дмитрий Ивьев
Глава администрации незаконно подарил зятю земельный участок

В Калужской области главу администрации одного из сельских поселений подозревают в мошенничестве.

- По версии следствия, в 2012 году мужчина изготовил выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у его зятя прав на земельный участок площадью 2000 кв.м, - рассказали в четверг, 18 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Данный документ был представлен в регистрационную службу и явился основанием регистрации за родственником подозреваемого права собственности на данный участок. Преступление выявлено сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД.

Подозреваемый временно отстранён от своей должности. Проверяется его причастность к отчуждению из муниципальной собственности еще шести земельных участков.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Лжепокупатель мебели украл 160 тысяч рублей 18.05.2017 16:56

Калужанин разбил часы об голову полицейского 18.05.2017 12:47

19-летний парень, убегая от полицейского, метнул в него бутылку 18.05.2017 09:23

Калужская икона покарала вора-гастролёра 17.05.2017 17:00

Торговца фальшивой водкой оштрафовали на 250 тысяч 17.05.2017 16:52

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 20 мая, 19:00
Проект "Рисуй и общайся"
Станция Творчества
пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 21 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 19 мая, 18:00
Концерт "Променад"
Гостиные ряды
сб 20 мая, 18:00
Концерт "Вечер танго"
Гостиные ряды
пт 19 мая, 18:00
Концерт "Поверь в мечту"
Филармония
вс 21 мая, 19:00
Концерт Михаила Шуфутинского
Филармония

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги