Глава администрации незаконно подарил зятю земельный участок

В Калужской области главу администрации одного из сельских поселений подозревают в мошенничестве.
- По версии следствия, в 2012 году мужчина изготовил выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у его зятя прав на земельный участок площадью 2000 кв.м, - рассказали в четверг, 18 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Данный документ был представлен в регистрационную службу и явился основанием регистрации за родственником подозреваемого права собственности на данный участок. Преступление выявлено сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД.
Подозреваемый временно отстранён от своей должности. Проверяется его причастность к отчуждению из муниципальной собственности еще шести земельных участков.
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