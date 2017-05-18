Калужанин разбил часы об голову полицейского

38-летнего калужанина обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. В четверг, 18 мая, калужское региональное управление Следственного комитета раскрыло подробности уголовного дела.
В ночь на 11 февраля в полицию обратилась женщина. Она просила забрать своего сына в участок, пока тот не протрезвеет.
- Инспектор патрульно-постовой службы приехал в квартиру, - сообщает СК. - Мужчина, который действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, схватил настенные часы и ударил ими по голове полицейского.
Часы разлетелись на осколки. У стража порядка остались ссадины в на лице и руках.
В настоящее время уголовно дело направлено в суд.
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