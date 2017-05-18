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19-летний парень, убегая от полицейского, метнул в него бутылку

18.05.2017 09:23 7 1560 Елена Французова
19-летний парень, убегая от полицейского, метнул в него бутылку

19-летнего жителя посёлка Думиничи обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как оказалось, молодой человек появился пьяным в общественном месте, и начал буянить. Сотрудник полиции хотел составить на него административный протокол и для этого предложил пройти в отделение.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности, молодой человек попытался убежать от сотрудника полиции и бросил в него бутылку, - сообщила в среду, 17 мая, областная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств.


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Тэги: криминал

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