19-летний парень, убегая от полицейского, метнул в него бутылку

19-летнего жителя посёлка Думиничи обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как оказалось, молодой человек появился пьяным в общественном месте, и начал буянить. Сотрудник полиции хотел составить на него административный протокол и для этого предложил пройти в отделение.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности, молодой человек попытался убежать от сотрудника полиции и бросил в него бутылку, - сообщила в среду, 17 мая, областная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств.