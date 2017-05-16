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На Киевской трассе перевернулась и загорелась иномарка

16.05.2017 16:16 6 2938 Елена Французова
На Киевской трассе перевернулась и загорелась иномарка

Во вторник, 16 мая, около 14:20 в Малоярославецком районе на 124 километре Киевской трассы произошло ДТП.

- По предварительной информации, водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны Калуги, не справился с управлением и въехал в отбойник, - сообщили нам в УГИБДД по Калужской области. - В результате автомобиль съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

Пострадали водитель и его жена. Обоих доставили в больницу с травмами головы. У мужчины к тому же перелом грудной клетки, у женщины - ушиб грудной клетки.

Автомобиль практически полностью сгорел.

Фото: архив kp40.ru и ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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