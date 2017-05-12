Мигрантка покусала полицейскую

33-летняя иностранка напала на женщину-полицейскую в миграционном центре в Обнинске. Сотрудница МВД отказалась продлевать мигрантке временную регистрацию, поскольку для этого не было законных оснований.
- В присутствии посторонних лиц женщина оскорбила сотрудницу полиции, а затем ударила ногами по ногам полицейского и укусила её за кисть руки, причинив сотруднице кровоподтеки, царапины и ссадины, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
На приезжую завели два уголовных дела: оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти.
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